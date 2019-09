Loivo e Pedro Geromel deixam marca na Calçada da Fama do Grêmio

Na noite desta terça-feira (17), dentro das festividades do 116º aniversário do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, o ex-jogador, Loivo, e o zagueiro, Pedro Geromel, deixaram seus pés marcados para sempre na Calçada da Fama do Tricolor. A solenidade foi realizada no saguão principal da Arena e contou com a presença de dezenas de torcedores, dirigentes e conselheiros.

Emocionado, Loivo foi o primeiro a se pronunciar: “É um dia que eu nunca vou esquecer, principalmente por estar ao lado do Geromel. Obrigado aos conselheiros do Grêmio que aprovaram o meu nome para esta homenagem. Sou gremista desde pequeno e honrei essa camisa por dez anos. Se eu pudesse dar a vida pelo Grêmio, eu daria.”, declarou.

Na continuação, Geromel não escondeu sua satisfação: “Estou muito orgulhoso de estar aqui hoje. A única palavra que me vem é ‘gratidão’. Esse momento vai ficar marcado para sempre na minha vida. Fiz questão de trazer os meus filhos para acompanharem este momento, para eles entenderem que a gente passa, mas a história fica”, finalizou.

Loivo Ivan Johann tem 74 anos. Chegou ao Grêmio com 21, em 1967, e atuou até 1977. Se destacou como ponta-esquerda, com um chute de qualidade e uma determinação invejável. Realizou 427 partidas com a camisa do Grêmio, marcando 77 gols. É o oitavo jogador que mais atuou pelo Clube. Neste período, sagrou-se campeão gaúcho em 1967 e 1968, os dois últimos anos do então inédito heptacampeonato.

O zagueiro Pedro Tonon Geromel, de 33, desembarcou na Arena em 2014. Aos poucos, foi mostrando seu bom futebol e hoje é considerado um dos maiores zagueiros da história do Clube. Já fez 253 partidas com o manto gremista, marcando 12 gols. Conquistou a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores de 2017, a Recopa Sul-Americana de 2018, o Gauchão de 2018 e 2019, além da Recopa Gaúcha deste ano.

As placas ficarão expostas permanentemente. Com as homenagens deste ano, o Grêmio – primeiro clube do Brasil a ter uma Calçada da Fama – chega aos 46 nomes eternizados.

