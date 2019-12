Acontece Lojas LEBES recebe prêmio Líderes do Brasil 2019

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Clenir Wengenowicz Otelmo Drebes- Presidente da Lojas Lebes Priscila Drebes Filimberti- Diretora de Planejamento e Inovação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Otelmo Drebes, presidente da Lojas Lebes, recebeu, na última segunda-feira, 09, em São Paulo, o Prêmio Líderes do Brasil 2019. A rede de varejo, com mais de 160 filiais no RS e SC, ganhou na categoria Líder do Estado do Rio Grande do Sul.

A premiação é uma iniciativa do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais e reconhece nacionalmente o talento, a competência e o comprometimento dos líderes do país, para um Brasil melhor e mais competitivo, de forma ética e transparente.

“Estou muito honrado com o reconhecimento desta instituição tão representativa entre os empresários brasileiros. Saber que o trabalho desenvolvido pela Lebes, no sul do país, é valorizado nacionalmente, me deixa muito orgulhoso”, comenta Otelmo Drebes, presidente da Lojas Lebes.

A cerimônia de entrega foi no Palácio dos Bandeirantes, na presença de autoridades, filiados do LIDE e patrocinadores desta iniciativa.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário