Lomba fala em neutralizar equipe do Athletico-PR e garante que grupo está totalmente concentrado

*Por Bárbara Assmann

A equipe do Internacional fez um treinamento na Arena da Baixada na noite desta terça-feira (10), que antecede o dia do primeiro jogo da semifinal, que ocorre nesta quarta-feira (11), às 21h30. O goleiro Marcelo Lomba comentou, em entrevista coletiva, que o técnico Odair Hellmann conversou muito com o grupo e que o time não abrirá mão de fazer o seu jogo. “O Odair conversou muito conosco. Nós temos uma característica muito própria no nosso jogo e vamos tentar neutralizar o Athletico”, disse.

Ele também comentou sobre o apoio da torcida e também do técnico e disse que isso está fazendo muita diferença na concentração. “Nós sabemos que a motivação que o Odair nos passou é do fundo do coração dele. Nosso grupo está muito unido, com todos muito próximos. A festa da torcida, no embarque [em Porto Alegre] e aqui na chegada [Em Curitiba], nos motiva ainda mais para a final”, destacou.

O goleiro também exaltou a vontade de voltar com um bom resultado para Porto Alegre. Para isso, será preciso fazer o melhor jogo da vida. “Nós viemos com a expectativa de fazer o nosso melhor jogo, mas sempre dentro das nossas características. Vamos confiar no nosso esquema. Agora, é hora de jogar. O grupo está feliz, concentrado e preparado para fazer o melhor aqui”, garantiu.

Concentração também foi uma das palavras citadas por ele na coletiva desta noite. “Nós estamos totalmente concentrados na decisão, sabendo que são dois jogos e que as equipes mereceram chegar nessa final. Vai ser um grande jogo”, exaltando o respeito e o bom time que o Athletico tem. “A palavra não é preocupação, mas sim respeito. A equipe deles vêm bem desde o ano passado. Nós já sabíamos que iam dar trabalho e que estavam entre os favoritos. Os dois times darão o melhor em campo”, confirmou.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

