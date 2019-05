Luana é convocada para Copa do Mundo da França após corte por lesão de Adriana

Por Bárbara Macedo*

Se liga na substituição! O técnico Vadão anunciou o nome escolhido para ocupar a vaga aberta pelo corte por lesão ligamentar no joelho esquerdo da meia Adriana, do Corinthians. A meio-campista Luana, que atua no KSPO Women Football Team (Coreia do Sul), está convocada para a Copa do Mundo da França 2019. A jogadora já tinha trabalhado em quatro oportunidades sob o comando de Vadão este ano mas desde o ano passado que a atleta é observada pela comissão técnica. Pelas categorias de base da Seleção Feminina disputou o Mundial Sub-17 de Trinidade Tobago, em 2010, e o Mundial Sub-20 do Japão, em 2012.

“Foi uma emoção muito grande, eu estava na rua sem internet e de repente uma amiga me ligou e falou: vai lá no site da CBF agora, você foi convocada! Eu fiquei sem reação. Passa um filme na cabeça, de todo trabalho que fiz para estar aqui. Eu fiquei muito feliz, mas também triste pela Dri. Ela é muito talentosa e tem um caminho lindo aqui na Seleção. Mas eu tenho certeza que ela vai voltar e vai trazer muita alegria ainda pra gente.” comenta Luana, logo após saber de sua convocação.

Com 26 anos, a atleta tem a experiência de ter jogado em dois países fora o Brasil: na Noruega por quatro anos, e este ano na Coreia do Sul. A Copa do Mundo Feminina da França 2019 será a primeira grande competição que ela vai disputar pela seleção principal.

“Eu agradeço a confiança da comissão técnica. Eu procurei aproveitar cada oportunidade que tive aqui para fazer o meu melhor. O grupo me recebeu muito bem, eu me sinto muito a vontade aqui, muito feliz”, afirma Luana.

As jogadoras voltam ao campo hoje, 29, para treinos com bola, a partir das 16h, no CT do Portimonense, em Portugal onde fazem sua preparação para o Mundial. Machucadas, a zagueira Erika e a atacante Marta seguem o tratamento de recuperação na fisioterapia. A estreia das meninas brasileiras acontecerá no dia 9 de junho, diante da Jamaica. Depois, pegam a Austrália e a Itália, todos integrantes do grupo C.

*Estagiária sob orientação de Marjana Vargas.

