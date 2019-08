Luana Piovani não está mais solteira! Separada do surfista Pedro Scooby a atriz engatou namoro com um jogador de basquete

Luana Piovani não está mais solteira! Separada do surfista Pedro Scooby desde o início do ano, a atriz engatou namoro com o jogador de basquete Ofek Malka.

Segundo o colunista Leo Dias, no programa Fofocalizando, do SBT, o atleta conheceu a apresentadora em Ibiza, no meio de julho. Atualmente, ele passa alguns dias em Portugal, para onde a atriz se mudou com a família. A artista, inclusive, foi vista saindo do hotel do jovem de 23 anos em Cascais. Recentemente, Luana curtiu a Festa da Lua com Ofek mas evitou circular com o rapaz durante o evento, que aconteceu no Clássico Beach Club, em frente ao mar na praia de São João da Caparica.

Sem papas na língua sobre a vida amorosa, Luana confirmou o romance com Ofek. “Você tá atrasado, hein? Não tenho nada para te dizer não. Vocês têm a foto”, disse. Ofek nasceu em Israel, tem 1,80 m, e joga no Eltizur Yavne, cuja sede fica em Yavne, Israel. Eles jogam a segunda divisão de basquete do país. Desde que terminou a relação com Scooby, Luana viveu alguns pequenos romances, entre eles com Paulo Vilhena, com quem se relacionou em 2012 e teve um revival no carnaval de 2004. Ela também se envolveu com o bartender paulista Douglas Villas.

Redes sociais

Nesta segunda-feira (19), Luana voltou para as redes sociais para dar uma satisfação aos fãs sobre os dias que ficou sem postar. No Instagram, a artista explicou o sumiço da web. “Oi, povo, bom dia! Tava ali vendo os comentários do meu último post, que já tem um tempinho que eu fiz, e vocês todos fofos com saudades dos meus stories. Vocês adoram, né? A novelinha da vida real. Dei um tempinho… Meio ressaca, meio canseira, meio preguiça, meio tudo… Aí sumi um pouquinho”, esclareceu.

Luana contou ainda que os filhos já estão de volta a Portugal. As crianças passaram alguns dias ao lado de Pedro, criticado por fazer wakeboard com os herdeiros sem capacete, na Califórnia, Estados Unidos, onde apareceram cantando uma música composta por Anitta. “Os pintinhos chegaram… Ai meu Deus! Todos felizes, cheios de histórias… Eu vou postar também coisas com eles”, afirmou a loira.

A viagem de férias de Scooby com os pequenos gerou muita polêmica. Segundo Piovani, ela ficou sem contato com Dom, Liz e Bem durante três dias: “Finalmente, graças à gentileza da Letícia Bufoni consegui falar com as crianças faz pouco. Grata, querida. Sossegou meu coração. Pedro me deu o telefone errado da Letícia Bufoni e agora faz o responsável dizendo que era só ter ligado para ele. Não posto aqui as baixarias que me escreveu em respeito as pessoas”.

Deixe seu comentário: