Loucura, loucura, loucura! O apresentador Luciano Huck chega a Porto Alegre no dia 30 de setembro para realizar uma palestra nos colóquios do Fórum da Liberdade. Tido como um possível candidato à presidência nas últimas eleições, Huck participa de grupos que incentivam a renovação política, além de ser fundador de um fundo de investimentos em tecnologia. O evento ocorre no Teatro do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS), localizado na Rua Dom Pedro II, 861, bairro São João.

