Notas Brasil Lucro das estatais federais até setembro cresce 70%

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

As cinco principais estatais federais que se sustentam com receitas próprias – Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – lucraram R$ 85,2 bilhões de janeiro a setembro deste ano. O valor é 70% maior que os R$ 50,2 bilhões de lucro registrados no mesmo período de 2018.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário