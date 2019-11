Lula e Bolsonaro se unem contra a Globo

O primeiro discurso de Lula livre foi mais do mesmo que ele tem dito desde que a Justiça o autorizou a conceder entrevistas ainda no cárcere – críticas ao ex-juiz Sérgio Moro e aos procuradores da Lava-Jato de Curitiba, a reafirmação de que é um homem inocente e injustiçado, estocadas no presidente Jair Bolsonaro e a promessa que voltará em breve a percorrer o país. As informações são do blog de Ricardo Noblat, da revista Veja.

Houve lugar até para menções a dona Lindu (Eurídice Ferreira de Melo), sua mãe, hoje, nome de parque no Recife, que, segundo ele, nasceu analfabeta e morreu analfabeta. A chamar a atenção, porém, a raiva que guarda da Rede Globo de Televisão, e que fez questão de manifestar logo de saída. É isso, e aparentemente só isso, que o aproxima de Bolsonaro e dos seus filhos.

Lula não perdoa a Globo por achar que ela foi o principal instrumento usado por Moro e pelos procuradores para emporcalhar a sua e a imagem do PT, levando-o a ser condenado e preso. Da mesma forma, Bolsonaro vê a Globo como inimiga por tratá-lo de modo crítico desde que tomou posse e de ter envolvido seu nome no caso da morte de Marielle Franco.

Mas há uma diferença de comportamento entre os dois. Quando presidente por duas vezes, Lula jamais usou o poder do cargo para prejudicar diretamente a Globo nem qualquer outro veículo de comunicação. Bolsonaro só tem feito isso, sem sequer esconder. Nunca antes na história deste país um presidente da República atacou tanto a imprensa quanto Bolsonaro.

Duro discurso

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, ao retornar neste sábado (9) ao reduto de origem do PT, a região do ABC Paulista, o ex-presidente Lula fez um duro discurso contra a Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro, atacou a política econômica do governo federal e se referiu à gestão do presidente Jair Bolsonaro (PSL) como de milicianos.

Lula discursou em cima de um caminhão de som, diante da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Foi lá, em abril de 2018, que o ex-presidente fez seu último discurso antes de se entregar a policiais federais e ser levado à prisão em Curitiba, onde passou 580 dias.

Lula foi solto um dia antes, beneficiado por um novo entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) segundo o qual a prisão de condenados somente deve ocorrer após o fim de todos os recursos. O petista, porém, segue enquadrado na Lei da Ficha Limpa, impedido de disputar eleições.

“Eu estou de volta”, disse, sob aplausos de militantes. “Estou com mais coragem de lutar do que quando eu sai daqui.”

Lula falou de improviso por 45 minutos. Pediu resistência e união da esquerda e preparou o clima para as eleições de 2022. “A esquerda vai derrotar a ultradireita que nós tanto queremos derrotar”.

Lula ainda repetiu seus ataques à TV Globo. “Vocês não tem dimensão do que significa o dia de hoje para mim. Lá em cima [olhando para cima] está o helicóptero da Rede Globo de Televisão para falar merda outra vez sobre Lula e sobre nós.” E ainda atacou outras emissoras. “A TV do Silvio Santos [SBT] está uma vergonha, a Record está uma vergonha, e a Globo continua a mesma vergonha.”

Em nota, a Globo respondeu: “A Globo repudia os ataques do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A prova de isenção da emissora é a transmissão do discurso que o ex-presidente fez ontem e hoje. Também é prova de sua isenção ser alvo de ataques dos extremos do espectro político hoje, tão radicalizado. A Globo faz jornalismo sério e continuará a fazer. Sem se intimidar e sem jamais perder a serenidade”.