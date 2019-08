Macroeconomia em pauta no Porto Alegre Country Club

A Portofino Investimentos promove nesta ça-feira (13), no Porto Alegre Country Club, o evento Cenário Macroeconômico. Os convidados ão a oportunidade de acompanhar uma palestra com o sócio-fundador da SPX Capital Rogério Xavier. É a primeira vez que o gestor de fundos participa de um evento na Capital gaúcha.

O encontro contará ainda com apresentações de Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual; Carolina Giovanella, sócia-diretora da Portofino Investimentos; e André Vainer, sócio-fundador e CIO da Athena Capital. O evento ocorre das 18h às 21h, com apoio do BTG Pactual.

