Mãe pela segunda vez, a apresentadora Ticiane Pinheiro deixou o hospital com a filha recém-nascida

Mãe pela segunda vez, a apresentadora do “Hoje em Dia”, Ticiane Pinheiro, deixou a maternidade em São Paulo acompanhada do marido, o jornalista César Tralli, que carregava a filha recém-nascida em seu bebê conforto, nesta segunda-feira (15). Irmã caçula de Rafaella Justus, “Manuella nasceu cheia de energia e vitalidade às 16h35, com 3,5 kg e 50 cm, de parto cesariana, no dia em que a gestação completou 40 semanas”, contou a assessoria da artista.

Ao paparazzi, a loira ainda mostrou a recém-nascida – comparada ao pai por amigos – em seu bebê-conforto com roupinha listrada e uma manta vermelha, ornando com o tom de seu blazer.

Famosos festejam

Ao compartilhar primeiro foto do nascimento da filha caçula, a artista recebeu inúmeras mensagens de carinho e afeto de fãs e famosos, incluindo o ex-marido e pai de Rafaella Justus, o apresentador e empresário Roberto Justus. “Parabéns Tici, Cesar e Rafinha! Muita felicidade com a chegada da Manu!”, disse. “Tici, tão feliz por vocês. Essa família biscoito está cada dia mais maravilhoso e cheia de amor! Que vocês sejam cada dia mais abençoados”, comentou Patricia Abravanel. Curtindo sua primeira viagem internacional com Duda Nagle e Zoe, Sabrina Sato escreveu à Ticiane: “Que amor! Que família linda! Parabéns, amiga! Viva Manuella!”. Ana Furtado, Henrique Fogaça, Fabiana Karla, o jornalista Rodrigo Bocardi, Daniella Cicarelli, Karina Bacchi, Vera Viel e mais celebridades vibraram pela chegada da menina.

Filha de Zezé Di Camargo

Grávida de seu primeiro filho, Camilla Camargo também escreveu uma mensagem à Ticiane Pinheiro. “Meu amor, parabéns! Que Deus abençoe muito vocês”, declarou. A filha do meio de Zezé Di Camargo e Zilu Godói está na reta final da gravidez e revelou ter ganhado 14 quilos durante toda a gestação de Joaquim, fruto de seu casamento com diretor Leonardo Lessa, com quem se casou em setembro do ano passado.

“Não ganhei só barriga mas, sim, todo o resto. Nem alguns dos meus vestidos larguinhos cabiam. A partir do momento que aprendi que o que me valoriza neste momento não é o que me valorizou nos últimos 15, 20 anos, comecei a entender que existe um leque de perspectivas. E tudo melhora. Hoje estou feliz e ainda mais consciente de que, nesse momento, meu corpo é o templo do meu filho. Não faço dieta, apenas me alimento bem e priorizo o que de fato é nutritivo”, comentou ela, que planeja parto natural do bebê.