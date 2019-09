Maioria do STF vota a favor de tese que pode anular condenações da Lava Jato; sessão deve ser retomada na próxima quarta

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu o julgamento desta quinta-feira (26) de tese que pode levar à anulação de sentenças da Operação Lava Jata, do direito ou não do réu se manifestar em ação penal após as alegações dos delatores acusados no process. A maioria dos ministros votou a favor da tese (7 a favor e 3 contra). A Corte conta com 11 ministros.

Uma nova sessão foi marcada para a próxima quarta-feira (02). A decisão a ser tomada pelo tribunal pode afetar outras condenações da Operação Lava Jato, inclusive do ex-presidente Lula. A sessão foi transmitida ao vivo pela TV Justiça (assista abaixo).

A Corte decidiu que advogados de delatados podem apresentar as alegações finais, última fase antes da sentença, após a manifestação da defesa dos delatores. Atualmente, o prazo é simultâneo para as duas partes, conforme o Código de Processo Penal (CPP). Na prática, a maioria dos ministros entendeu que o delatado pode falar por último nesta fase, mesmo não estando previsto em lei. O entendimento foi baseado no princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Com a decisão, condenações em que as defesas não falaram por último na etapa final do processo poderão ser anuladas, e o processo deverá voltar à fase de alegações finais na primeira instância da Justiça. A repercussão da decisão nos casos que estão em tramitação em todo o país deverá ser decidida pela Corte na semana que vem.

Bendine

O julgamento da questão pelo plenário foi motivado pela decisão da Segunda Turma do Supremo que anulou a condenação do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Aldemir Bendine.

Em agosto, o colegiado decidiu, por 3 votos a 1, que os advogados de Bendine têm direito de apresentar alegações finais após os delatores do caso, fato que não ocorreu no processo. Dessa forma, a sentença foi anulada, e o processo voltou para a fase de alegações finais na Justiça Federal no Paraná.

Bendine foi condenado em março de 2018 pelo então juiz Sergio Moro. Em junho deste ano, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, reduziu a pena de 11 anos para 7 anos e 9 meses de prisão, mas manteve a condenação, que poderia ser executada em breve com base na decisão do STF que autoriza a prisão após o fim dos recursos em segunda instância.

