Mais de 1.600 veículos foram multados por excesso de velocidade no fim de semana na Freeway. Um carro estava a 222 quilômetros por hora

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou, entre sexta-feira (03) e domingo (05), 1.664 veículos trafegando acima da velocidade permitida na Freeway. Um automóvel estava a 222 quilômetros por hora. O carro foi abordado e o condutor enquadrado no delito de direção perigosa.

Uma motocicleta passou no radar móvel a 191 quilômetros por hora. O limite de velocidade na estrada é de 110 quilômetros por hora para veículos leves. Caminhões e ônibus, que tem a velocidade regulamentada em 90 quilômetros por hora na Freeway, também foram multados. Um deles estava a 125 quilômetros por hora.

A infração por dirigir em velocidade acima de 50% do limite permitido gera multa de R$ 880 reais e suspensão do direito de dirigir. Segundo a PRF, a fiscalização com radar móvel “é feita para evitar acidentes que podem ser agravados em velocidades excessivas”.

Concessão

No fim do mês passado, foi publicada no Diário Oficial da União a licitação para a contratação da empresa que fará os serviços de manutenção da Freeway entre os municípios de Porto Alegre e Osório. De acordo com o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), a empresa escolhida após o processo será responsável pelo recapeamento do asfalto, pela realização de roçada e o recolhimento do lixo.

No início de julho, a Triunfo Concepa liberou as cancelas dos postos de pedágio da Freeway, em Santo Antônio da Patrulha e Gravataí, e da BR-290, em Eldorado do Sul. A medida ocorreu após o fim do contrato de concessão dos trechos.