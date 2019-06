Mais de 70% dos sócios do Barcelona rejeitam a volta de Neymar

Os jornais e noticiários internacionais dão como muito próximo o retorno de Neymar ao Barcelona. No entanto, o espanhol Mundo Deportivo realizou uma pesquisa entre os sócios do clube catalão e o resultado não é nem um pouco favorável ao brasileiro: 71,2% não deseja sua volta ao Camp Nou.

Por outro lado, 28,8% acredita que Neymar pode reconduzir sua situação e voltar a oferecer o grande nível que mostrou em sua passagem pelo clube ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez, amigos próximos do jogador, inclusive. A matéria diz, ainda, que deve-se notar que a opinião sobre Neymar “tem evoluído” ao longo das semanas: onde o não foi amplamente maioria por meses, agora muitos estão dizendo sim.

Neymar foi vendido do Barcelona ao Paris Saint-Germain em agosto de 2017 por 222 milhões de euros (R$ 812 milhões à época), porém, desde que pisou em Paris muitos são os rumores de que ele ou voltaria ao Barça ou iria para o rival Real Madrid.

Nas últimas semanas, principalmente por conta da turbulenta vida pessoal, com agressão a torcedor, acusação de estupro e corte da Seleção Brasileira devido a outra lesão, essas especulações aumentaram. Na última sexta-feira, o próprio Mundo Deportivo afirmou que Philippe Coutinho poderia ser envolvido em uma provável negociação entre os clubes.

Mensagem de Neymar

A cada dia que passa, o retorno de Neymar ao Barcelona fica ainda mais perto, segundo a imprensa espanhola. O ‘Sport’, neste domingo, traz uma mensagem que o brasileiro teria enviado aos ex-companheiros no clube catalão:

‘Tranquilos, eu irei’, teria sido a mensagem do camisa 10 do Paris Saint-Germain, que deixou o Barça há dois anos.

Também neste domingo, o ‘Mundo Deportivo’ traz o salário que o clube catalão teria oferecido ao brasileiro: 22 milhões de euros por ano.

Mensagem de Cavani

Com muita atenção a todos os jornalistas presentes, Cavani abriu seu coração, falou que deseja pronta recuperação a Neymar, cortado da Copa América por lesão no tornozelo, e também do sentimento que tem por jogar no Maracanã contra o Chile, no próximo domingo. Um palco mais do que especial para os uruguaios.

“Falava com Neymar na França em situações diferentes que ele viveu. Neste momento na Copa não falei com ele. Sei do que está passando. Creio que na vida não passamos sempre por melhores momentos. É um momento de buscar soluções para as coisas, tem muito carisma, capacidade para sair dessa. Que possa se recuperar o quanto antes. Que deixe o que passou para trás”, disse.

