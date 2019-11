Mais de 70 mechas de cabelo são doadas em ação do Outubro Rosa no Estado contra o câncer

A SJCDH (Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos) do Estado arrecadou mais de 70 mechas de cabelo que serão transformadas em perucas para mulheres em tratamento contra o câncer de mama e colo do útero.

A ação foi realizada na quarta-feira (30), em um espaço montado no Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), em Porto Alegre. Profissionais do New Center Salon realizaram 30 cortes em três horas.

Uma voluntária de Pantano Grande trouxe 18 mechas, recolhidas em um centro de estética do município. As perucas serão confeccionadas por internos da Fase (Fundação de Atendimento Socioeducativo) e distribuídas com a ajuda do Imama (Instituto da Mama do Rio Grande do Sul).

“O sucesso da ação só foi possível graças aos voluntários, que dedicaram seu tempo para estar aqui e trabalhar com amor e bom humor. A ideia é que possamos ter o Amor em Mechas todos os anos daqui para frente”, disse o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Catarina Paladini.

Os cortes seriam feitos somente com agendamento prévio. Mas como o interesse e a procura de quem circulava pelo Caff na tarde de quarta-feira foram grandes, os voluntários se desdobraram para não deixar ninguém de fora.

“É muito mais do que doar cabelo. As pessoas vieram e doaram um pouco delas próprias. É um ato de amor, que chama a atenção para a importância do autocuidado e da autoestima”, afirmou uma das organizadoras, Pamela Peixoto, do Departamento Estadual de Políticas para as Mulheres.

Conforme dados do Inca (Instituto Nacional de Câncer), foram registrados 59,7 mil novos casos (29,5% do total) de câncer de mama feminina em 2018 e 16.370 (8,1%) de colo do útero.