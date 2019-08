Mais de mil pessoas já garantiram vaga para a Corrida do Grêmio

As inscrições para a Corrida do Grêmio estão abertas! O evento, que acontece no dia 15 de setembro – data em que o Tricolor comemora 116 anos – já tem mais de mil pessoas inscritas.

A largada da corrida ocorre a partir das 8h e conta com as modalidades de distâncias de 3 km, 5 km e 10 km. As inscrições podem ser feitas pelo site corridadogremio.com.br.

Também há opção de caminhada e, para as crianças, tem a Corrida Kids, com largada às 9h30. O kit do evento inclui uma camiseta de manga curta, um número para o peito, um chip (exceto Caminhada e Corrida Kids) e uma medalha de participação.

De acordo com o presidente da Arena do Grêmio, Mauro Araújo, o evento é pensado para unir amigos e familiares. “O intuito é aproximar as pessoas da Corrida do Grêmio, com familiares competindo conjuntamente. Por isso, temos as corridas infantis que, também ajudam a promover a atividade física para os pequenos”, salienta.

O trajeto da prova passa pela Esplanada da Arena, Calçada da Fama, Estátua do Renato Portaluppi, por ruas do entorno e ao lado do gramado. Familiares e amigos dos corredores podem acessar o estádio e aguardar os atletas na linha de chegada.

Outras informações podem ser obtidas pelo email eventos@arenapoa.com.br.

