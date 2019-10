Mais eficientes, novas tornozeleiras eletrônicas começam a ser utilizadas na Região Central do Estado

A Seapen (Secretaria da Administração Penitenciária) e a Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários), iniciaram, nesta terça-feira (08), no Instituto Penal de Santa Maria, a utilização do primeiro lote das novas tornozeleiras eletrônicas.

Conforme o delegado penitenciário da 2ª DPR (Delegacia Regional Penitenciária), Anderson Prochnow, serão substituídos 50 dispositivos. Até o fim de outubro todas as trocas devem estar concluídas. Atualmente, 144 pessoas privadas de liberdade são monitoradas eletronicamente na Região Central do Estado. “Isso possibilita o retorno do apenado ao convívio família, de forma gradual”, disse Prochnow.

A nova tornozeleira, da empresa Geo Rastreamento, é produzida com um material mais rígido e suporta até 500 kgf (quilograma força), eliminando, assim, qualquer dúvida quanto ao rompimento doloso por parte do apenado ou da apenada. A bateria tem duração de até 24 horas.

O Instituto Penal de Monitoramento de Santa Maria passou por reforma completa, com recursos oriundos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Delegacia Penitenciária Regional, proporcionando, assim, um aumento no número de monitorados e melhores condições de trabalho para os seus operadores. A mão de obra utilizada para a reforma foi prisional.

