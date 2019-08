Jogando com o time reserva pelo Brasileirão, o Grêmio vence o Athletico-PR por 2 a 1 na Arena

Diante de mais de 12 mil torcedores na Arena, os reservas do Grêmio venceram o Athletico-PR por 2 a 1 na tarde deste sábado (24), em partida válida pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Tricolor gaúcho em décimo primeiro lugar na tabela, com 21 pontos.

Ao abrir o placar com apenas 4 minutos de bola rolando, o atacante Luan chegou ao seu 75º gol com a camisa do Mosquteiro, assumindo a posição de número 12 na galeria de artilheiros do clube, até então ocupada por outro camisa 7, ninguém menos que Renato Portaluppi, atual técnico da equipe e que atuou como jogador de 1982 a 1999.

No segundo tempo, também cedo, o atacante Rony empatou para os visitantes, aos 2 minutos. Mas a reação gremista veio logo depois, aos 6 minutos, com o meia-atacante Thaciano. Os donos da casa ainda desperdiçaram uma cobrança de pênalti, aos 28 minutos da primeira etapa, com o também atacante Diego Tardelli.

Os titulares foram poupados porque nesta terça-feira o Tricolor tem pela frente o Palmeiras, fora de casa, na partida de volta das quartas-de-final da Libertadores. O primeiro confronto foi vencido pelo Alviverde paulista por 1 a 0, obrigando assim o time de Renato a bater o adversário por 2 a 0, no estádio do Pacaembu, para avançar no torneio. Caso devolva o mesmo escore, a equipe gaúcha decidirá a vaga nos pênaltis.

Vale lembrar que o Athletico (que com a derrota de hoje estagnou em 22 pontos, por enquanto na nona colocação do Campeonato Brasileiro) é também o adversário do Grêmio nas semifinais da Copa do Brasil. O primeiro jogo terminou com vitória de 2 a 0 para os gaúchos na Arena e a partida de volta está marcada para Curitiba-PR, na noite de 4 de setembro (mesma data em que o Inter recebe o Cruzeiro-MG no Beira-Rio pela mesma competição, jogando por um empate, já que venceu na ida por 1 a 0).

Escalações

O Grêmio do técnico Renato Portaluppi colocou em campo Júlio César, Galhardo, Paulo Miranda, David Braz, Juninho Capixaba, Rômulo, Thaciano, Luciano (Patrick), Luan (Darlan), Pepê e Diego Tardelli (Michel).

Já o Athletico, sob o comando de Tiago Nunes, escalou Santos, Khellven, Lucas Halter, Léo Pereira (Abner), Wellington (Tomás Andrade), Vitinho (Bryan Romero), Léo Cittadini, Bruno Guimarães, Rony e Marcelo Cirino.

O jogo

A partida começou movimentada, com o time gremista marcando a saída de bola do Athletico-PR e foi dessa maneira, que logo aos quatro minutos de jogo, Thaciano se aproveitou de uma falha da zaga curitibana para tocar para Luan, que, cara a cara com o goleiro, chutou de perna direita para abrir o placar na Arena. Luan o nome do gol!

O Grêmio tentava rondar a área dos paranaenses, mas sem muitas chances de ampliar o placar. Já o time de Curitiba apostava em contra golpes, principalmente pelo lado esquerdo com o lateral Márcio Azevedo. Em uma das chances que criou, o goleiro Julio César fez uma ótima intervenção e salvou o que seria o empate do Furacão.

No segundo tempo, o visitante voltou disposto a surpreender o Tricolor e, aos 2 minutos, conseguiu o gol de empate, marcado pelo atacante Rony. Após jogada da esquerda, o cruzamento veio na medida para o atacante acertar um voleio no canto direito do goleiro Julio César. A bola chegou a quicar no gramado e encobrir o lateral Rafael Galhardo, que tentou afastar a bola de cabeça em cima da linha. Empate do Athletico.

A alegria rubronegra não durou muito, pois logo aos 6 minutos foi a vez do Grêmio dar um banho de água gelada na reação do Furacão. Na extrema direita, o lateral Galhardo caprichou no cruzamento e achou o meia Thaciano, que se deslocava livre pelo meio da área para, de cabeça, marcar o segundo gol gremista na partida. Grêmio 2 a 1!

Tentando chegar com perigo ao gol adversário, o time de Renato mas parava nas defesas do goleiro Santos. Até que Patrick, que entrou no lugar do atacante Luciano, sofreu pênalti em jogada individual. Tardelli bateu no canto direito do goleiro, que acertou o lado e realizou a defesa.

O Athletico-PR tentava de todas as formas furar o bloqueio defensivo do Tricolor, que estava bem postado. Em contrapartida, o Grêmio tinha volume de jogo e quase marcou o terceiro com Patrick, após cruzamento da direita. A bola foi dividida e quase surpreendeu o goleiro Santos, que fez uma defesa no ângulo.

(Marcello Campos)

