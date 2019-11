Centenas de milhares de pessoas voltaram às ruas do Chile nesta segunda (4) em mais um dia de protestos pelo país. De acordo com os jornais chilenos, os manifestantes pedem nova constituição ou mudanças profundas no texto. Por volta das 18h30min (horário de Brasília), um protesto pacífico se formava na Praça Itália, palco das maiores manifestações em Santiago.