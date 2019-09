Marca revoluciona ao apresentar produto inédito para proteção dos pés

Soluções criativas para pequenos problemas do dia a dia. É com essa pegada que Desencana apresenta ao mercado o spray antiatrito, que protege os pés contra bolhas e outras lesões provocadas pelo contato da pele com calçados. Com secagem rápida, embalagem colorida e compacta, ele é um dos carros-chefes da marca, que tem como missão facilitar o cotidiano de um jeito divertido, eliminando a necessidade das tradicionais gambiarras. Na prática, depois de aplicado na pele, o spray cria uma barreira invisível, deixando calcanhares e outras áreas livres das consequências do atrito durante o dia todo.

De acordo com a CEO do grupo, Gabriella Motta, além de surpreender o público, a ideia é preencher uma lacuna até pouco tempo deixada em aberto no cenário nacional. “Em nossas pesquisas e experiências com inovação, identificamos que o mercado não oferecia facilidades eficazes específicas para esta demanda, que é significativa em todas as regiões. São pequenos incômodos que chegam ao ponto de estragar o dia e, muitas vezes, o visual da pessoa, impactando diretamente na autoestima”, explica.

Além do spray antiatrito, integram o portfólio da marca a meia invisível, que não aparece por fora do sapato e não cai do pé; a espuma limpadora, com sua lavagem a seco instantânea para calçados encardidos; o impermeabilizante para diversos materiais; o salto invisível (2,5 centímetros a mais de altura com o conforto de um tênis); e o protetor de lóbulo, que sustenta brincos pesados até mesmo em orelhas já rasgadas. Segundo Gabriella, o mix de produtos permanece em constante evolução. “Nossa estratégia parte da necessidade do consumidor, porque ninguém gosta de que recorrer a gambiarras o tempo todo. Neste sentido, o trabalho de pesquisa é contínuo, priorizando abordagens criativas para o desenvolvimento”, ressalta.

Lançada em fevereiro deste ano pela Palterm Company, de Novo Hamburgo (RS), Desencana está presente nas farmácias de todo o Brasil. Para mais informações, acesse querodesencana.com.br e as redes sociais – Instagram @querodesencana e Facebook @querodesencana.

Deixe seu comentário: