Celebridades Marília Mendonça dá à luz seu primeiro filho

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

O primeiro filho da sertaneja e do cantor e compositor Murilo Huff nasceu nesta segunda-feira (16), em Goiânia Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Marília Mendonça é mamãe. O primeiro filho da cantora sertaneja e do cantor e compositor Murilo Huff nasceu nesta segunda-feira (16), em Goiânia. A assessoria de imprensa da cantora confirmou a informação e replicou a declaração dos papais sobre o bebê: “Ele é lindo”.

Marília estava na 38ª semana de gestação. A cantora anunciou que estava grávida em junho. Em julho, ela e Murilo fizeram um chá revelação para descobrir o sexo do bebê. No mesmo dia, anunciaram o nome do filho: Léo.

Nas redes sociais, durante a gestação, a cantora divulgou a música que compôs para o primeiro. No início de dezembro, a cantora anunciou que faria uma pausa na carreira para se dedicar à família.

No texto em que fala da pausa de sua carreira, ela diz estar no auge “do meu amor, o auge da minha vida, o auge da minha felicidade, o auge do meu crescimento como mulher, o auge do meu amadurecimento”.

Marília ficará três meses longe dos palcos, já tendo data de retorno após o nascimento de Léo. As primeiras apresentações acontecem em 6 e 7 de março de 2020, no Espaço das Américas, em São Paulo. Dias depois, a cantora embarca para uma turnê europeia.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário