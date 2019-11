Marina Ruy Barbosa diz que Cíntia Dicker e Pedro Scooby estão noivos

Pedro Scooby e Cintia Dicker apareceram juntinhos em um clique nesta terça-feira (5). O casal, que está curtindo passeios por Nova York (EUA) e decidiu se assumir definitivamente no Instagram, posou em um quase-beijo em foto publicada pelo surfista, ex de Luana Piovani e Anita – com direito a texto reflexivo. E tudo indica que os dois estão noivos!

Ninguém menos que outra ruiva famosíssima falando que o casal está noivo! Marina Ruy Barbosa comentou um post, escrevendo: “Aff! Gata” e “noivo sortudo”.

“Pra frente é que se anda! A vida é feita de momentos, bons e ruins. Agora o lance é como você encara isso, que peso isso tem na sua vida e como você equilibra a sua balança. Eu parto do princípio que só se vive uma vez, então aproveito cada momento como se fosse o último, deixando pra trás tudo que não me serve e sem guardar mágoa nenhuma disso. Levando comigo, quem quer compartilhar essa linda e sorridente jornada que é a VIDA”, declarou Scooby.

Cintia deixou um comentário na publicação, retribuindo o carinho. “Só risadinha ha ha ha… Pra frente sempre! Com amor”, escreveu. Na segunda-feira (4), Scooby já tinha publicado vídeos aos beijos com a modelo em uma pista de dança, além de selfies em que eles aparecem em clima de romance e curtindo uma noite de festa.

Seguidores especularam que algumas partes da legenda do surfista pudessem ser indiretas para suas ex. Scooby terminou o casamento com Luana Piovani, com quem tem três filhos, Dom, Bem e Liz, em março, e engatou um namoro com Anitta em junho. O namoro acabou em setembro.

“Faz uma legenda bonita pra moça… Não precisa se justificar pra Anitta”, disse uma seguidora. “Clássica foto com a atual mandando indireta pra ex”, disse um . “Amado? Não vou nem julgar, fiz igual”, brincou uma fã.

Pedro e Cintia fizeram sua primeira aparição pública durante o Rock in Rio, no mês de outubro, quando curtiram juntos mais de um dia do festival. Na ocasião, ela afirmou à Quem que já conhecia Scooby e que o romance começou fora do país. “Conheci no festival de New Jersey. É uma pessoa legal, do bem. A gente está se conhecendo melhor”, disse a modelo.