Mário Quintana recebe homenagem no mês de seu aniversário

O Instituto Estadual do Livro (IEL), em parceria com o Instituto Maria Dinorah (Imadin), promove, nesta quinta-feira (18), uma homenagem ao poeta Mario Quintana, no mês do seu aniversário.

Mário Quintana foi poeta, tradutor e jornalista brasileiro. Mestre da palavra, do humor e da síntese poética, Mário Quintana foi considerado um dos maiores poetas do século XX, recebendo em 1980 o Prêmio Machado de Assis da ABL, além do Prêmio Jabuti no ano de 1981. Entre seus poemas conhecidos, está o ‘Poeminho do contra‘:

Todos esses que aí estão

Atravancando meu caminho,

Eles passarão…

Eu passarinho!

Programação

14h – contação de histórias para alunos da Escola Estadual Othelo Rosa;

18h30 – exposição com reproduções de Edgar Koetz, ilustrador do livro “Pé de Pilão”, e autor de alguns documentos relacionados à Mário Quintana;

19h – leitura das correspondências entre Mário Quintana e a escritora Maria Dinorah.

Todas as atividades serão gratuitas.

Serviço

O quê? Homenagem a Mário Quintana

Quando? Quarta-feira (18), a partir das 14h

Onde? Rua André Puente, nº 318, bairro Independência, Porto Alegre

Mais informações em www.ielrs.blogspot.com.br

