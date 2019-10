Masotti completa 60 Anos em Gramado

No último dia 24 de setembro aconteceu o evento de lançamento em Gramado, na Serra Gaúcha, das comemorações dos 60 anos dos Móveis Masotti. A organização chega ao jubileu de diamante como objeto de estima de milhares de brasileiros com dezenas de lojas espalhadas pelo Brasil. E também é presença em mais de uma centena de hotéis no País, Chile, Equador, EUA, Inglaterra e Rússia que se orgulham de proporcionar a marca Masotti para seus hóspedes.

Integrantes da família, colaboradores, autoridades, fornecedores, imprensa, formadores de opinião e profissionais da área da saúde estiveram presentes no bate-papo, onde Rosa Beloni no Buhara da Maxlife explanou sobre a saúde do sono. Na ocasião, ela mostrou que é fundamental manter a longo prazo hábitos saudáveis e aproveitou o momento para provocar uma reflexão sobre como conduzem a saúde, para a partir daí, introduzir novas rotinas, otimizando a qualidade de vida.

Um pouco da história Masotti

Gramado tinha sido recém criada quando quando o jovem Zulmiro Masotti utilizaria o dinheiro da venda de sua casa para comprar um pavilhão e iniciar o seu próprio negócio no ramo de móveis de vime. Começava naquele momento um legado de sólidos princípios: o trabalho: o sagrado e o lúdico, a família e a honra.

Buscando na sua própria história e no legado do seu fundador, a empresa Masotti propõe um norte para seu desiderato futuro, baseado em liderança de nicho, vinculando aspectos de valor ao mercado alvo com essenciais competitivos da organização.

Deixe seu comentário: