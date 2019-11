McAmigos do Ronald ajudam crianças com câncer

Os McAmigos do Ronald são constituídos por rotarianos e pessoas da sociedade que possuem “um coração do bem”. No ano de 2019, em muitas lojas do McDonald’s, os McAmigos atuaram como voluntários e participantes da campanha do McDia Feliz, que ocorreu no dia 24 de agosto, para ajudar crianças com câncer.

A participação dos McAmigos no McDia Feliz é de suma importância, pois, como no dia são vendidos todos os sanduíches do McDonald’s, a presença de voluntários na campanha motiva o público que vai fazer seu lanche em optar por comprar o BigMac, mesmo que a pessoa goste de outro sanduíche.

“Há vários anos eu colaboro com o McDia Feliz comprando tickets e camisetas. Ir ao McDonald’s neste dia ganha um ar especial quando sabemos que, além de um momento de felicidade com amigos e familiares, podemos colaborar com um projeto tão grandioso que beneficia diversas instituições, especialmente as que militam contra o câncer infantil. Não há como não participar”, diz o McAmigo Fábio Corrêa, psicólogo, de Maricá (RJ).

A missão dos McAmigos do Ronald do Rotary nasceu em função da necessidade de manter viva a missão da Casa Ronald e convidar mais pessoas a participar desse grande projeto do bem, em um formato mensal, bimestral, trimestral, semestral e mais frequente em prol da missão e das metas institucionais de conseguir, gradativamente e com o apoio de todos, aumentar o orçamento anual em prol do Instituto Ronald.

