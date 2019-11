MDB quer ampliar participação das mulheres no RS

O MDB gaúcho projeta aumentar a representação de mulheres a partir das eleições municipais de 2020. Hoje, o partido possui 8 prefeitas, 11 vices e 200 vereadoras. Presidente do MDB Mulher, a suplente da bancada estadual Patricia Alba anunciou este objetivo, no Encontro Estadual Conexão Mulher, realizado sábado, em Gravataí. O caminho para alcançar o objetivo será adotar uma estratégia com a utilização dos cursos ofertados pelo MDB e pela Fundação Ulysses Guimarães para qualificar os quadros do partido. Dos 262 mil filiados ao MDB-RS, 113 mil são mulheres, o que representa 43% do total.

Discurso Ciro Gomes distancia PDT do PT

A soltura de Lula, com base em uma exótica interpretação de parte do Supremo Tribunal Federal quanto ao alcance do artigo 283 da Constituição Federal, poderá colocar definitivamente em polos opostos, o ex candidato à presidência pelo PDT Ciro Gomes, e o principal líder do PT. Não há espaço para ambos no espectro político da oposição.

Demarcando espaços

Ciro Gomes tem feito questão de demarcar este espaço e justificar a necessidade desse desapego da oposição a Lula, com uma explicação bem simples: “há uma relação simbiótica e de parasitismo entre Lula e Bolsonaro que está matando o Brasil”. Ele atribui a “essa forma de enganação” de Lula o crescimento de Jair Bolsonaro. Com isso, ele emite sinais de que o PDT poderá distanciar-se do PT já nas eleições municipais de 2020.

PDT e PT separados?

Uma avaliação das últimas e recentes eleições tem demonstrado que a estratégia de ir a reboque do PT, pejorativamente definida como “puxadinho do PT”, diminuiu o tamanho do PDT em vários estados brasileiros, inclusive no berço do partido, o Rio grande do Sul.

Previdência social em destaque

A semana deverá ser decisiva para o futuro da previdência no país e nos Estados. No Senado, o presidente da Casa Davi Alcolumbre agendou pata terça-feira a promulgação da nova alteração constitucional da Previdência. E, no dia seguinte o governador gaúcho Eduardo Leite encaminha à Assembleia Legislativa, o seu pacote que mexe do regime jurídico dos funcionários, e na previdência estadual.

Hora de homenagear a CNPC

Os 10 anos da CMPC, que iniciou suas operações no Brasil em 2009, quando adquiriu a Unidade Guaíba da Aracruz Celulose, receberão uma homenagem da Assembleia Legislativa. Será no Grande Expediente desta terça-feira às 14 horas. A proposição é do deputado Frederico Antunes (PP).

Cenas que só acontecem no Brasil

Condenado em três instâncias (1ª Vara Federal, TRF4 e STJ), Lula, valendo-se de uma gambiarra dos amigos do STF que lhe garantem provisoriamente o direito de aguardar em liberdade o desfecho dos seus processos, dá-se ao luxo de chamar o ministro da Justiça Sérgio Moro de “canalha” e ao procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato, de “chefe de quadrilha”.