MEC divulga novas regras para o segundo semestre do Fies 2019

O ministério da educação (MEC) divulgou, nesta sexta-feira (31), o regulamento para os novos contratos do Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) firmados a partir do segundo semestre de 2019. O edital, publicado no Diário Oficial da União, determina as regras para novos contratos.

O Fies e o P-Fies são programas do MEC que possuem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores, realizados em instituições privadas com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e aderentes ao programa. A diferença entre as duas modalidades são:

Fies: financiamento ofertado diretamente pelo governo ao estudante, tendo, por isso, um baixo custo. Essa oferta de vagas tem juros zero e é destinada a candidatos com renda familiar de até três salários mínimos. Já o P-Fies destina-se aos estudantes com renda familiar mensal de até cinco salários mínimos, é ofertado pelas instituições financeiras, mas com recursos públicos.

Para concorrer a uma vaga é necessário que o estudante tenha feito uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos, e não ter zerado a redação.

Os candidatos que forem pré-selecionados na modalidade Fies deverão acessar o FiesSeleção e complementar sua inscrição para contratação do financiamento, no período de 10 a 12 de julho de 2019. A pré-seleção dos participantes da lista de espera ocorrerá no período de 15 a 23 de julho.

