Um médico de Astorga, cidade a 416 km de Curitiba, foi preso em flagrante por um agente do Ministério Público do Paraná na segunda-feira (24). O profissional fazia atendimento particular durante horário de seu expediente na rede de saúde do município. A ação foi motivada por denúncias que a 1ª Promotoria de Justiça da comarca recebeu na sexta-feira (21).

