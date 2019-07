Médico e prefeito suspeito de abusar de mulheres e filmar o crime afirma que era um “vício” em depoimento à polícia

O médico e prefeito afastado de Uruburetama, José Hilson de Paiva, preso preventivamente na tarde de sexta-feira (19) por suspeita de abusar sexualmente de mulheres e filmá-las com câmeras escondidas sem o seu consentimento, disse em depoimento à polícia que os abusos das pacientes que atendia e as gravações que fazia dos atos se tornaram um “vício”, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS).

Segundo Joseanna Oliveira, delegada do município de Cruz, os registros iniciais foram feitos com pacientes com que o médico tinha mais intimidade e nem sua esposa tinha ciência disso. Ainda segundo a delegada, José Hilson afirmou que a prática virou um fetiche e que era um hobby fazer as gravações utilizando celulares e câmeras digitais.

Operações de busca e apreensão realizadas nas residências do médico em Cruz e em Uruburetama, possibilitaram que os agentes encontrassem um vasto material de imagens incluindo fichas de pacientes, históricos médicos, CDs com materiais arquivados, computadores, pen drives e outros dispositivos onde é possível armazenar fotos e vídeos, de acordo com o secretário da Segurança Pública, André Costa.

A prisão foi determinada pelo juiz José Cléber Moura do Nascimento, que considerou a medida necessária para preservar as provas e evitar a influência do prefeito nas investigações. No entanto, para o advogado, o argumento é “absolutamente incabível” pelo fato de o prefeito estar afastado do cargo da gestão municipal e impedido de exercer atividade médica.

Deixe seu comentário: