Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Além da qualidade assistencial e do pioneirismo no combate ao câncer, o Grupo Oncoclínicas conta com forte atuação de seus profissionais como docentes e pesquisadores no meio acadêmico brasileiro. No final de 2019, o oncologista gaúcho Dr. Rafael Vargas foi empossado como professor adjunto no curso de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Ele repete o feito de Dr. Sérgio Azevedo, que leciona desde 1989 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e de Dr. Gabriel Prolla (adjunto) e Dr. André Fay, professores da PUCRS – Dr. Fay também é responsável pelo Centro de Oncologia no Hospital São Lucas. Desta forma, o Grupo Oncoclínicas passa a contar com quatro de seus especialistas lecionando nos principais cursos de medicina de Porto Alegre, o que destaca a excelência técnica de seu corpo clínico no cenário oncológico brasileiro.

Dr. Rafael Vargas é formado em Medicina pela Universidade Luterana do Brasil e possui mestrado e doutorado em Epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Dr. Rafael é preceptor do programa de residência médica em Oncologia Clínica e coordenador do Registro Hospitalar de Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

O Grupo

Fundado em 2010, é o maior grupo especializado no tratamento do câncer na América Latina. Possui atuação em oncologia, radioterapia e hematologia em 11 estados brasileiros. Atualmente, conta com mais de 67 unidades entre clínicas e parcerias hospitalares, que oferecem tratamento individualizado, baseado em atualização científica, e com foco na segurança e o conforto do paciente.

Seu corpo clínico é composto por mais de 700 médicos, além das equipes multidisciplinares de apoio, que são responsáveis pelo cuidado integral dos pacientes.

O Grupo Oncoclínicas conta ainda com parceira exclusiva no Brasil com o Dana-Farber Cancer Institute, um dos mais renomados centros de pesquisa e tratamento do câncer no mundo, afiliado à Harvard Medical School, em Boston, EUA. Para obter mais informações, visite www.grupooncoclinicas.com

