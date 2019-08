Médicos legistas não descartam autolesão de acusadora de Neymar

Após o fim da investigação que concluiu não haver elementos para o indiciamento do atacante Neymar, acusado de estupro por Najila Trindade, o “Fantástico”, da TV Globo, teve acesso à integra das mensagens trocadas pelo jogador e a modelo, que foram base para a conclusão da delegada Juliana Lopes, da Polícia Civil de São Paulo. Os diálogos ilustram as versões conflitantes de Najila sobre as quais a delegada fala no relatório final do inquérito, após ouvir os dois personagens. As informações são do jornal O Globo.

O relatório também menciona o exame de corpo de delito indireto, feito pelo IML a partir das fotos de um médico particular de Najila. Os legistas não descartam a possibilidade de autolesão, e afirmam ser impossível relacionar as marcas aos tapas que a modelo diz ter levado de Neymar na viagem a Paris, por causa da má qualidade das fotos. Entre as imagens, está a das nádegas de Najila, onde a modelo afirma ter sido agredida.

Nos depoimentos, Neymar nega a agressão e diz que os tapas foram pedido dela. Ele afirma que jamais usou de violência ou grave ameaça contra a modelo, que jamais puxou os cabelos nem a puxou pelos braços, como Najila afirmou em seu depoimento.

O advogado de Nájila, Cosme Araújo, considerou precipitado o encerramento do inquérito pela polícia sem indiciar Neymar. Ele chegou a pedir uma acareação entre os dois, mas a delegada do caso não achou necessária.

“O inquérito é inconclusivo. E sendo inconclusivo, o Ministério Público pode denunciar o jogador e o processo caminhar normalmente”, disse Cosme.

A defesa de Neymar não quis se manifestar.

O futuro de Neymar

O futuro de Neymar ainda parece uma situação incerta no Paris Saint-Germain. Como o interesse do Barcelona parece ter esfriado, o PSG procura alternativas para uma possível venda do brasileiro, e teria oferecido o jogador para o Manchester United, de acordo com o jornal catalão Sport.

No entanto, para lamentação do Paris Saint-Germain, o United recusou-se a contratar Neymar. O motivo? Segundo o diário, os ingleses teriam analisado que não valeria a pena contratar o jogador por conta de todo seu histórico extra-campo, e daí veio o ‘descarte’.

O Paris Saint-Germain teria colocado a ‘situação Neymar’ como prioridade para definição até a estreia da equipe no Campeonato Francês, que acontece no próximo final de semana, mais precisamente no domingo, contra o Nímes, no Parc des Princes.

Deixe seu comentário: