Mega-Sena: ninguém acerta seis dezenas e prêmio acumula em R$ 15 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.138 da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado na noite deste sábado (30) pela Caixa Econômica Federal em Pancas (ES). As dezenas sorteadas foram 04, 13, 14, 21, 30 e 34. A quina teve 59 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 36.206,08. O próximo concurso está previsto para quarta-feira (3). O prêmio estimado é de 15 milhões de reais.

