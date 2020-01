Acontece Melnick e Arcádia apresentam novo projeto em Xangri-Lá

8 de janeiro de 2020

Sunset oferece infraestrutura completa, qualidade de vida e segurança ao morador com a assinatura dos condomínios fechados Melnick Even e Arcádia Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A parceria da Melnick Even, líder em empreendimentos de alto padrão, e Arcádia Urbanismo, pioneira e líder em condomínios horizontais e bairros planejados, surpreende mais uma vez o público com o novo condomínio residencial de alto padrão em Xangri-lá, o Sunset. O residencial de terrenos conta com complexo de lazer, deslumbrante paisagismo e arquitetura arrojada. Com o lançamento previsto para a primeira quinzena de janeiro, o empreendimento com área de mais de 187 mil m² traz 346 terrenos a partir de 250m². Também há opções de lotes voltados a um aprazível lago com área privativa a partir de 300 m². As obras iniciam em janeiro de 2020 e a entrega será em 2022.

Com o slogan “Live and Celebrate”, o Sunset foi planejado com foco na experiência do usuário. O condomínio oferece um life style de resort, proporcionando segurança e conforto para momentos de bem-estar no litoral. A ideia é que o proprietário possa fazer do Sunset o seu refúgio, um lugar para aproveitar não só no verão, mas o ano inteiro. Para celebrar reunindo a família e amigos, o residencial oferece uma infraestrutura com o alto padrão já reconhecido nas outras entregas da parceria Melnick Even e Arcádia.

No Sunset Club há um deck voltado à piscina de 435 m² com borda infinita, pool bar com vista para o lago. A área fitness está equipada para diversas atividades, piscina coberta com duas raias de 20m cada e há dois Espaços Gourmets totalmente decorados e equipados.

Para a prática de esportes, a área Sports and Fun possui quadras de tênis coberta e aberta, quadra de beach tennis e quadras de futebol 7 e 5. Pensando nas crianças o empreendimento contemplará um Kids Park com brinquedos lúdicos e pedagógicos. O Assador Gourmet foi planejado para proporcionar ótimos momentos de confraternização. E, para o bem-estar do morador, um projeto de segurança com pórtico de entrada e acesso monitorado, cancelas, guarita blindada e portões eletrônicos.

Entre as entregas da Melnick Even e Arcádia no litoral pode-se destacar o Blue, residencial de terrenos, em Xangri-Lá, o primeiro condomínio resultado da união das empresas. Lançado em 2015, o empreendimento vendeu 210 unidades no primeiro verão, e 100% durante a obra, somando um VGV de R$ 65 milhões. É o condomínio com a maior velocidade de ocupação por casas: já são mais de 140 casas prontas ou em fase final de obras em menos de 24 meses. Em Xangri-lá outra entrega que também se destaca é o Ventura Club. Já em Torres, o Ocean Side, referência de alto padrão, além de ser temático com estilo arquitetônico da Flórida (EUA). Focadas na inovação, conceito e qualidade, a Melnick Even e Arcádia estão associadas desde 2015 e juntas já lançaram sete empreendimentos, em seis cidades do estado, contabilizando um total de 2445 unidades entre produtos já entregues, em obras ou lançamentos.

O Sunset tem projeto Urbanístico da Cerdá – Arquitetura e Urbanismo, arquitetônico de Novarq – Flávio Lembert, paisagismo assinado pela Landscape Paisagismo e projeto de interiores de Lísia Sclovsky.

