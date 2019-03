Mercado de franquias cresce 21% no estado em 2018

Segundo balanço recente divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o mercado de franquias no Rio Grande do Sul aumentou 21% em número de redes – hoje já são 503 marcas operando no estado. Além disso, o números de unidades também expandiu 14% no ano passado, com 5400 operações de franquias. Em relação ao faturamento, o mercado gaúcho chegou a cerca de R$ 9,8 bilhões em 2018. Esse valor representa um crescimento de 7,3% em relação ao ano passado. Assim como no restante do Brasil, o segmento de Alimentação foi um dos destaques (27%), seguido dos segmentos Saúde, Beleza e Bem-Estar (15,8%) e Casa e Construção (10,9%). Para Antonio Carlos Diel, diretor da Regional Sul da ABF, “esses números provam que o Rio Grande do Sul tem uma grande importância no sistema de franquias brasileiro. Temos muitas oportunidades de crescimento”.

