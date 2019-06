Mesmo com atraso para chegar ao estádio, Chile vence a Colômbia e está na semifinal da Copa América

Deu zebra! O Chile está na semifinal da Copa América. Na noite desta sexta-feira (28), a seleção comandada pelo técnico Reinaldo Rueda bateu a favorita Colômbia, em uma disputada de pênaltis por 5×4 depois de um empate em zero a zero no tempo regulamentar da partida.

Na Arena Corinthians, em São Paulo, as duas seleções garantiram um jogo bastante movimentado e cheio de emoção. Bastante equilibrado, as equipes não deixaram de ir ao ataque. Os chilenos chegaram a abrir o placar duas vezes, uma com o ex-colorado, Aránguiz, e outra com o zagueiro Maripán, mas o VAR entrou em ação e anulou os gols.

No entanto, um fato inusitado marcou esta partida antes mesmo de ela começar. O jogo atrasou 20 minutos do previsto pois a seleção do Chile se atrasou no caminho para o estádio. Os chilenos culparam a organização, enquanto a polícia militar de São Paulo garante que o atraso se deu porque o Chile saiu meia hora depois do acordado inicialmente.

Agora, o Chile aguarda o resultado do confronto entre Peru e Uruguai que ocorre neste sábado (29), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, para descobrir seu adversário para próxima fase.

