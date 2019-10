Messi volta, Suárez decide com dois gols, e o Barcelona vira para cima da Inter de Milão

Lionel Messi voltou. Agora, quem sabe, para se livrar de vez das lesões e ajudar a salvar o Barcelona. Que também teve nesta quarta-feira (02) um Suárez inspiradíssimo e decisivo ao marcar os dois gols da vitória de virada sobre a Inter de Milão, por 2 a 1, no Camp Nou, pela segunda rodada do Grupo F da Liga dos Campeões – o primeiro, um golaço de sem-pulo. Lautaro Martínez abriu o placar logo no início para os italianos, que perderam oportunidades e esmoreceram na etapa final, complicando sua situação na chave.

Primeiro tempo

A Inter desceu para o vestiário vencendo com justiça. Lautaro aproveitou a linha alta da defesa e fez o seu logo aos dois minutos, em bonito chute com a canhota. Ter Stegen evitou o segundo do argentino, de cabeça, em uma super defesa no contra-pé. O Barcelona ameaçava muito pouco, apenas chutes de Messi e Arthur levaram algum perigo. A sensação era que os italianos fariam o segundo a qualquer contra-ataque encaixado.

Segundo tempo

De repente, a Inter já não encaixava mais o seu jogo. Valverde pôs Vidal, e o Barcelona comandou as ações. O chileno levantou para Suárez acertar um sem-pulo indefensável aos 13 minutos e virou aos 39 minutos em uma jogada incrível de Messi. Nesse intervalo, quase nenhum perigo oferecido por parte dos italianos. O talento acabou fazendo a diferença.

Messi

Não foi das atuações mais exuberantes de Messi, mas a jogada do segundo gol acendeu novamente a luz da esperança para os catalães. Recuperado de uma distensão muscular, o craque argentino jogou os 90 minutos pela primeira vez na temporada. Aos 39 minutos da etapa final, arrancou desde o meio-campo, driblou dois e deu um passe açucarado para Suárez definir a virada.

Suárez

Suárez marcou contra a Inter de Milão a mesma quantidade de gols (dois) que havia feito nos últimos 20 jogos pela Liga dos Campeões. É claro que o Barcelona também vai precisar do uruguaio para não depender apenas de Messi – ou de um Griezmann hoje apagado.

Como fica o grupo

O Borussia Dortmund lidera com os mesmos quatro pontos do Barcelona por conta do saldo de gols depois de ter vencido o Slavia Praga por 2 a 0 na República Tcheca. A Inter é a lanterna com um pontinho e terá dois duelos importantíssimos contra os alemães em sequência.

Deixe seu comentário: