Michel e Romulo são baixas em penúltimo treino do Grêmio antes encarar o Fortaleza

*Valéria Possamai

O técnico Renato Portaluppi ganhou preocupações para a partida contra o Vasco. No treinamento realizado nesta quinta-feira, Michel e Romulo não estavam no campo quando os trabalhos foram abertos à imprensa. Thaciano e Luan novamente treinaram entre os titulares e devem ficar à disposição.

A maior parte da atividade foi com portões fechados, quando o comandante gremista deu o aval para a entrada dos jornalistas, os jogadores treinavam em campo reduzido divididos em seis times, fazendo uma atividade de finalização. Luan e Thaciano treinaram normalmente. O camisa 7 está se credenciando novamente para ser opção para o técnico Renato.

Dois jogadores, no entanto, foram ausências. Michel, que já deixou a atividade de ontem mais cedo, não estava no campo, assim como, Romulo, que em uma eventual baixa do outro companheiro, seria o substituto ao lado de Maicon, no meio-campo.

Ainda no quesito baixas, Bruno Cortez segue de fora da equipe. O lateral segue em trabalho de recuperação física. Com a baixa Juninho Capixaba, o tricolor terá que improvisar no corredor esquerdo. A principal tendência é que Leonardo Gomes atue na lateral-esquerda e Leo Gomes na direita. Darlan também é opção de improvisação.

Nesta sexta-feira, os jogadores ainda realizam um último treino pela manhã, no CT Luiz Carvalho. No início da tarde, a deleção ruma para Caxias do Sul, onde recebe o Fortaleza, no sábado, às 19h, no estádio Centenário. Com apenas 5 pontos na competição nacional, o tricolor ocupa a vice-laterna.

Um provável Grêmio contra o Fortaleza tem: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Rodriguez e Leonardo Gomes (Darlan); Maicon, Michel, Alisson, Jean Pyerre (Luan), Pepê (Diego Tardelli); Felipe Vizeu.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: