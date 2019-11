Michel sofre pancada e deixa treino mais cedo na reapresentação do Grêmio

Após a vitória no clássico Grenal, o Grêmio retornou às atividades na manhã desta terça-feira (05). Na reapresentação do time, que se prepara para encarar o CSA, ganhou uma preocupação. Michel, que já havia ficado de fora da partida de domingo (03), precisou ser atendido por médicos do clube e deixou o treino mais cedo. As informações são da Rádio Grenal.

Por ser a primeira atividade da semana, os atletas realizaram um trabalho mais leve, em forma de mini jogos, posteriormente, ocorreu um treino coletivo em campo reduzido. A boa notícia ficou por Maicon e Galhardo, ambos haviam deixado a partida de domingo sentindo dores musculares, e estavam no campo com os demais jogadores. Felipe Vizeu, que está em fase final de recuperação física, também treinou normalmente e se aproxima de retornar ao time.

Parte do elenco realizou somente atividades físicas, como o caso de Alisson e Kannemann, que realizaram corridas. Já Pedro Geromel, se quer apareceu no gramado, ficando apenas na academia.

A atividade, contudo, trouxe preocupação. Michel, que por conta de dores no joelho foi baixa no Grenal, deixou o treino mais cedo. Após sofrer uma pancada, o volante foi atendido por médicos no gramado e precisou deixar o trabalho. Ainda não houve diagnóstico do jogador.

Com a vitória no domingo, na Arena, pelo clássico 422, o tricolor diminuiu a distância para o G-4. Agora, na quinta colocação, com 50 pontos, o time está a dois pontos do São Paulo, que é o primeiro time na zona dos quatro primeiros colocados. Na quinta-feira (07), às 21h (de Brasília), a equipe tem mais uma oportunidade de somar três pontos em seus domínios e chegar a quarta vitória seguida.

A preparação até o enfrentamento pela 31ª rodada, o Grêmio tem mais um treinamento nesta quarta-feira (06), quando o técnico Renato Portaluppi irá definir a escalação. A tendência é de manutenção de time, podendo Léo Moura retornar a titularidade, na lateral-direita.