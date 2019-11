Michel Temer elogiou o governo de Bolsonaro e lamentou o discurso de Lula ao deixar a prisão

O ex-presidente Michel Temer avaliou no sábado (16) que o governo do presidente Jair Bolsonaro está indo bem e lamentou a postura do ex-presidente Lula ao deixar a prisão incentivando um clima de ” polarização” no País. Há quase um ano fora da Presidência da República, Temer participou nesta tarde de uma sabatina no congresso nacional do MBL (Movimento Brasil Livre) em São Paulo.

“Ele (Bolsonaro) está indo bem, fazendo o que os anteriores não fizeram. É costume (quem assume) destruir tudo o que não fez, mas ele está dando sequência ao que fiz. O governo vai bem. Precisa dar mais tempo ao governo Bolsonaro”, afirmou Temer ao ser perguntado sobre que avaliação faria do novo governo.

Para o ex-presidente, Bolsonaro, apesar de discursos polêmicos, tem adotado “recuos” no exercício do governo, o que Temer destacou como um ponto positivo. Ele mencionou a aproximação com a China e países árabes nas relações diplomáticas ao comentar o assunto.

Já em relação a Lula, Temer disse lamentar o comportamento do petista:

“Lula faria muito bem se, ao deixar a prisão, pedisse a unidade do País. Mas o que ele fez, lamentavelmente, foi incentivar a radicalização. A polarização é prejudicial ao País.”

Temer disse criticar Lula porque tem esperança de que o petista reavalie sua posição.

“Se o Lula recuar eu terei cumprido meu papel. Não é nada a favor ou contra Lula”, ponderou.

Autocrítica

Em seu primeiro ato partidário desde que foi solto da carceragem da Polícia Federal no dia 8, o ex-presidente Lula afirmou que o PT não precisa fazer nenhuma autocrítica e não nasceu para ser um partido coadjuvante.

As declarações foram dadas na quinta-feira (14) durante a reunião da Executiva Nacional do PT em um hotel no centro de Salvador. Em cerca de uma hora, de improviso, ele centrou o discurso na defesa do PT e afirmou que não iria se diminuir nem criticar a si mesmo.

“Vocês já viram alguém pedir para FHC fazer autocrítica? […] Quem quiser que o PT faça autocrítica, que faça a crítica você. Quem é oposição que critica, ela existe para isso […] Na dúvida, a gente defende o nosso companheiro”, afirmou o ex-presidente sobre o partido que fundou e que foi atingido em cheio pelos escândalos do mensalão e do petrolão.

Novo partido

No caso da intenção de Bolsonaro de criar um novo partido, Temer avaliou como um movimento equivocado:

“Não acho útil criar um novo partido.”

Temer foi preso temporariamente este ano no âmbito da Operação Lava-Jato. Ele voltou a criticar a prisão e se referiu a ela mais de uma vez como “sequestro”.

O ex-presidente ainda considerou acertada a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) contra a prisão em segunda instância.