Miguel Castilhos apresenta o show Pampa Ameríndio nesta quinta

Inspirado no folclore argentino e trazendo a música latino-americana como destaque, o Projeto Jueves do Tablado Andaluz trás o show Pampa Ameríndio, apresentado pelo artista Miguel Castilhos. O evento, que ocorre nesta quinta-feira (15), tem previsão de início para as 21h.

Ao lado dos músicos convidados Bebeto Clotz (bombo leguero) e Nelson Diniz (acordeon), Miguel chama o público para embarcar numa viagem imaginária através da música do Gaúcho e sua herança indígena, com temas retratados pela paisagem natural dos pampas Assim, revela a inspiração poética dos ancestrais e nossa afeição e consciência pela natureza.

Na sexta (16) e no sábado (17), os bailaores e músicos do Tablado Andaluz — Pedro Fernández (cante e baile), Andréa Franco Flamenco (baile e palmas), Alexandre Palma (guitarra flamenca) e Rafael Melo (cajón) — animam as tradicionais Noches Flamencas. O Tablado abre às 19h30 oferecendo os principais pratos da gastronomia espanhola: tapas, paellas, sangria, além de vinhos e cerveja artesanal.

Para mais informações e Reservas o local disponibiliza os números: (51) 3311.0336 / 99873.0809

