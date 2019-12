Rio Grande do Sul Mini rústica infantil e oficina de desenho em Imbé

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2019

Mini rústica infantil reuniu aproximadamente 60 crianças na faixa etária de 2 a 13 anos Foto: Polícia Civil/Divulgação

Na manhã deste domingo (29) a Polícia Civil, por meio da equipe multidisciplinar da Divisão de Comunicação Social, realizou atividades preventivas e educativas na beira-mar de Imbé, no Litoral Norte gaúcho.

Na faixa de areia localizada na “barra de Imbé”, em frente ao espaço do Sesc/RS, foi montada uma pista para a realização da mini rústica infantil, que reuniu aproximadamente 60 crianças na faixa etária de 2 a 13 anos. Ao final da prova todas as crianças que participaram receberam medalhas.

Enquanto os pais realizavam as inscrições, as crianças aproveitavam para participar da oficina de desenho, colorindo atividades relacionadas a proteção da natureza, saúde e a segurança. O evento contou com o apoio do Sesc/RS que iniciou suas atividades no litoral sábado (28).

