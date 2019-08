Ministério da Saúde recomenda dose extra contra o sarampo em bebês menores de 1 ano

Para o combate da disseminação do sarampo no Brasil, o Ministério da Saúde passou a recomendar a vacinação contra o vírus em crianças com idade entre seis meses e 11 meses e 29 dias. A recomendação nesta faixa etária se deve ao fato deste ser o público com maior potencial de contágio.

“Temos observado uma incidência elevada em menores de 1 ano. É fundamental estabelecermos estratégia diferenciada para essa faixa etária, olhar para as crianças menores de 1 ano com especial atenção”, declarou o secretário de vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira.

Números

Entre 19 de maio e 10 de agosto deste ano, foram confirmados 1.680 casos de sarampo no Brasil, além de 7,5 mil casos em investigação. No período, de acordo com o ministério, não houve mortes confirmadas decorrentes da enfermidade.

