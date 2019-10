Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, estará em Porto Alegre, na próxima segunda-feira (21), participando de um encontro fechado com empresários do LIDE RS (Grupo de Líderes Empresariais). Na pauta, propostas e as atuais prioridades de sua pasta para o desenvolvimento do País.

A reunião acontece no Porto Alegre Country Club (Rua Libero Badaró, 524 – Passo da Areia), onde ele estará disponível para conversar com a imprensa às 16h50.