O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, participa de visita oficial a Israel junto com uma comitiva de mais dois ministros do Supremo – Luis Roberto Barroso e Rosa Weber – e cinco do STJ (Superior Tribunal de Justiça) – Ricardo Villas Boas Cueva, Mauro Campbell Marques, Joel Paciornik, Sebastião Alves dos Reis Jr. e Maria Isabel Galotti Rodrigues.

