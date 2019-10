A praça José Montaury, na avenida 24 de Outubro nº 211 (bairro Moinhos de Vento), recebe neste sábado mais uma edição do Festival de Tênis e Beach Tennis, promovida pela prefeitura de Porto Alegre. Com partidas entre 9h e 18h, a competição premia três duplas vencedoras. Além de torneios, o local tem aulas gratuitas do esporte para crianças, adolescentes, adultos e idosos.