Moro autoriza envio de força-tarefa penitenciária ao Pará

Após uma rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira deixar 57 presos mortos na última segunda-feira (29), no Pará, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, autorizou o envio da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária ao estado. A decisão atendeu ao pedido do governador do Pará, Helder Barbalho.

Os agentes federais devem atuar nos presídios do estado por 30 dias. Segundo a pasta, a força-tarefa vai agir em atividades de vigilância e custódia de presos, por meio de trabalho de apoio aos órgãos de segurança pública locais.

O Caso

A rebelião começou por volta das 7h, quando um grupo de presos da facção Comando Classe A (CCA) invadiu a ala dos integrantes do Comando Vermelho (CV), facção rival, e colocou fogo em uma das celas. De acordo com o órgão, 16 detentos foram decapitados e o restante morreu por asfixia com a fumaça do incêndio.

Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), o conflito foi um acerto de contas e não um protesto contra as condições do sistema prisional. Dois agentes penitenciários foram mantidos reféns, mas foram liberados ao final da rebelião.

