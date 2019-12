Celebridades Morre a atriz Hilda Rebello, mãe do diretor Jorge Fernando

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2019

Hilda Rebello morreu aos 95 anos Foto: Reprodução/Instagram Hilda Rebello morreu aos 95 anos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Hilda Rebello, mãe do diretor Jorge Fernando, morreu neste domingo (29), aos 95 anos, no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, havia uma semana.

Hilda tratava uma infecção respiratória. Em nota, o hospital explicou que a morte ocorreu em decorrência de complicações associadas à doença.

O seu filho Jorge Fernando morreu no fim de outubro, aos 64 anos, após uma parada cardíaca. Hilda foi parceira dele em diferentes produções e soma mais de 30 anos de atuação.

Mas a sua carreira nos palcos e atrás das câmeras começou tarde e por insistência de Fernando. A então professora de corte e costura entrou no curso do Teatro Tablado – um dos mais tradicionais do Rio – aos 62 anos. Seis anos depois, fazia a sua estreia na peça “Uma história de boto vermelho”, o que lhe rendeu, em 1994, uma entrada no Guinness, o Livro dos Recordes, como a pessoa mais idosa a estrear em palcos.

Na TV Globo, o seu primeiro trabalho foi em 1989, na novela “Que Rei Sou Eu?”, como Ama Zefa. O mais recente foi em 2016, em “Haja Coração”. Hilda também foi a avó do Menino Maluquinho na versão para o cinema, em 1994.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário