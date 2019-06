Morre o crítico de cinema Rubens Ewald Filho

O crítico de cinema Rubens Ewald Filho morreu, aos 74 anos, em São Paulo, nesta quarta-feira (19). Ele estava internado em estado grave, desde o dia 23 de maio, após passar mal e desmaiar na escada rolante de um shopping da capital paulista. O falecimento foi confirmado pela assessoria do Hospital Samaritano à Rede Pampa.

O crítico teve que submeter-se a tratamento cardiológico e de fraturas, de acordo com um comunicado oficial enviado pelo Samaritano Higienópolis. Em sua queda, Rubens chegou a bater a cabeça e se feriu no rosto.

Rubens Ewald Filho

Natural de Santos, Rubens Ewald Filho foi um dos maiores especialistas em cinema no Brasil. Ele fazia parte do corpo de comentaristas do Oscar no canal TNT, além de já ter sido colunista em diversos veículos de comunicação.

Além de ser crítico, ele também já foi ator, diretor teatral e roteirista. Nesta última função, destacou-se pelas novelas “Éramos Seis”, “Iaiá Garcia”, “Casa de Pensão”, “A Viuvinha”, “Drácula, Uma História de Amor”, “Gina”, dentre outras. Como ator, participou de filmes como “Amor Estranho Amor”, “A Casa das Tentações” e “Independência ou Morte”.

