Morre Rutger Hauer, conhecido por viver vilão do filme Blade Runner

Foi confirmada, nesta quarta-feira (24), a morte do ator holandês Rutger Hauer. Segundo seu agente, ele não resistiu a uma “curta doença”, aos 75 anos. Hauer foi conhecido por interpretar o antagonista Roy Batt no filme “Blade Runner” (1982). A morte ocorreu no último dia 19 de julho.

Sua carreira foi construida na televisão e no cinema, trabalhando em mais de 170 produções. Entre elas estiveram a fantasia medieval “O feitiço de Áquila” (1985) e o filme de herói “Batman Begins” (2005). Ele também venceu um Globo de Ouro pelo telefilme “Fuga de Sobibor” (1987), de Jack Gold, e foi indicado por “A nação do medo” (1994), de Christopher Menaul.

Deixe seu comentário: