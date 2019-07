Morrem integrantes da equipe do cantor Léo Santana em acidente na BR-116

Uma colisão deixou dois mortos na BR-116, em Salvador. As vítimas faziam parte da equipe do cantor Léo Santana. O caminhão da banda trafegava pela rodovia quando, próximo do quilômetro 523, colidiu de frente com outro veículo de mesmo porte. Luiz Gustavo Santos da Ressurreição, de 53 anos, e Ivonilson de Brito Lima, 29 anos não resistiram.

O acidente ocorreu neste sábado (6), e Léo Santana se manifestou nos stories do Instagram, lamentando a perda dos dois membros da equipe. “Fica meus pêsames para os familiares do Gustavo e do Nabo, que eram moleques que eu gostava demais. Que Deus conforte os corações de vocês”, disse o artista.

Confira o vídeo:

A produção do artista divulgou uma nota oficial:

Deixe seu comentário: