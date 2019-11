Rio Grande do Sul Morreu aos 86 anos o ex-deputado Waldir Walter

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

Waldir Walter estava internado no Hospital Unimed Noroeste, em Ijuí. (Foto: Divulgação)

Morreu aos 86 anos ex-deputado e um dos fundadores do MDB no Rio Grande do Sul Waldir Walter. Ele estava internado no Hospital Unimed Noroeste, em Ijuí, e teve infecção generalizada. O partido emitiu nota lamentando o ocorrido.

O ex-deputado, natural de Santa Maria, iniciou a sua carreira política em Santo Augusto, onde foi eleito vereador em 1958. Alguns anos depois, em 1968, venceu as eleições para prefeito do município, renunciando em 1971 para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Em 1974 Waldir Walter foi reeleito deputado estadual e, em 1978, conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados. Durante este mandato, foi extremamente combativo contra a Ditadura Militar. Ele encerrou o mandato de deputado federal em 1982.

Foi ainda diretor-geral da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, procurador, secretário de Justiça e de Segurança Pública no Governo Simon e, de Transporte, após a posse do vice-governador, Sinval Guazzelli.

Bacharel em ciências jurídicas e sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois de afastar-se da vida pública exerceu a advocacia em Porto Alegre.

Waldir Walter era viúvo de Maria Elisabete Walter, com quem teve três filhos.

O presidente do MDB-RS, deputado Alceu Moreira, lamentou “profundamente a perda do companheiro Waldir Walter”. Disse que ele deixará um vazio no MDB gaúcho, mas fez questão de afirmar que a história dele seguirá viva e que continuará servindo de inspiração para os jovens emedebistas.

O velório será no Cemitério João XXIII (av. Natal, 60 – Medianeira) a partir das 3h da manhã. O enterro está marcado para às 11h desta quinta-feira (28) no mesmo local.

